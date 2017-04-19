غداً الخميس.. إضراب عام في محافظة الكاف التونسية

أكد #فاضل_بن_ناصر القيادي في الرابطة التونسية لحقوق الإنسان وعضو تنسيقية #المنظمات_الأهلية بالكاف أن التنسيقية قامت بإصدار بيان أشارت فيه إلى تفاقم نسبة البطالة بالمحافظة، وأنها بلغت أرقاما قياسية، يفسر "وجود سياسة تهميش ممنهجة للمنطقة"، وفق تعبيره.

وقال فاضل إنه أمام تفاقم تردي الأوضاع وغياب حلول حقيقية، فإنه تقرر الدعوة لإضراب عام غدا الخميس 20 أبريل الجاري في كامل محافظة الكاف، شمال غرب #تونس.

تشهد محافظة الكاف، شمال غرب العاصمة #تونس، منذ عشرة أيام تحركات احتجاجية، بعد تعمد أحد المستثمرين غلق معمل يشغل 400 فرد بين رجال ونساء، وقد توسعت التحركات بسبب عدم استجابة السلطات، وتسريعها بفتح حوار مع المحتجين الذين عبروا لمراسل "العربية.نت" عن وجود ازدراء وتهميش لأهالي #المنطقة.

عندما تتجول في شوارع مدينة الكاف تشعر بحيرة وقلق يرتسمان على قسمات وجوه الأهالي الذين يتسارعون لإثارة مشاكلهم معك، خصوصا عندما يعرفون أنك صحافي، وهو ما عبر عنه أحدهم (زغلامي) الذي أكد أن المنطقة تعاني من تردي كل مستويات المعيشة، من حيث تدني مستوى الخدمات الصحية، فضلا عن ارتفاع معدلات البطالة، وتابع قائلا: أمام هذا الوضع اختار السكان الخروج للشارع في مسيرات وتظاهرات سلمية، مشيرا إلى أن ما تمر به المدينة أعاد لنا أجواء اندلاع الثورة في شهر يناير 2011.

كما أكد متحدث آخر (الشيخاوي) أن مستويات التهميش التي تعرفها المنطقة بلغت مستويات لا تحتمل، وفق تأكيده، مشيرا إلى أن كل مؤشرات التنمية والاستثمار تراجعت بشكل كبير، وأن حتى بعض المصانع والأنشطة التجارية عرفت تقلصا كبيرا، حيث العديد منها أغلق أو بصدد التفكير في الغلق.

ويعتبر الشيخاوي أن المواطنين الذين خرجوا للشوارع محتجين ومتظاهرين، رفعوا شعارات ذات مطالب اجتماعية، مثل الحق في التشغيل، مشددا على أن الأهالي على وعي تام بمشاكلهم وليس لهم ثقة في الأحزاب سواء التي تحكم أو التي في المعارضة، مبرزا أن المحتجين نددوا بوعود السياسيين الكاذبة، وفق تعبيره.

في ذات السياق، قال فاضل بن الناصر، رئيس فرع #الرابطة _التونسية_للدفاع_عن_حقوق_الإنسان ، التي تساهم في تأطير ومساندة التحركات الاحتجاجية، إن الحكومة تماطل في الاستجابة لمطالب الجهة، وأن ما تم إقراره من مشاريع وبرامج لم يتم تنفيذها.

وبين الناصر أن أزمة الثقة هي التي تفسر مقاطعة التنسيقية الجهوية للمنظمات والهيئات الوطنية بالكاف (رابطة #حقوق_الإنسان ، اتحاد الشغل، اتحاد الصناعة والتجارة واتحاد الفلاحين) للزيارة التي قام بها مؤخرا وفد حكومي للمدينة، مشيرا إلى أن المنظمات غير الحكومية تؤطر الاحتجاجات، خاصة أن المدينة تعرف حالة احتقان كبير يمكن أن ينزلق نحو الفوضى.