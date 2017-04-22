مناورات عسكرية مشتركة مع أميركا في جنوب المغرب

يشارك حوالي 1300 عسكري أميركي ومغربي وأوروبي وإفريقي حتى 28 نيسان/إبريل الحالي في #تدريب_عسكري مشترك كبير في جنوب #المغرب، وفق ما أفادت السبت مصادر متطابقة.

وقالت #السفارة_الأميركية في #الرباط في بيان إن مناورات "افريكن لايون 2017" وهي موعد سنوي تقليدي، تمثل مناسبة "لتنظيم تدريبات مشتركة مع شركائنا المغاربة" تهدف خصوصا إلى "تحسين القدرات العملانية" للجيش الأميركي.

وبدأت هذه المناورات التي يشرف عليها مشاة البحرية الأميركية (المارينز) وتمولها القيادة الأميركية في إفريقيا (افريكوم)، في 19 نيسان/إبريل. وتنظم في محيط مدينتي #أغادير و#تفنيت (جنوب) بمشاركة قوات برية وجوية وبحرية.

ويشارك في المناورات ما مجموعه 1300 عسكري معظمهم من الأميركيين و #المغاربة، بحسب الجيش الأميركي.

كما تشهد مشاركة عسكريين من #تونس و #موريتانيا و #مالي و #السنغال ومن فرنسا وألمانيا وإسبانيا وبريطانيا.

ويعد #الجيش_المغربي سابع أكبر جيوش إفريقيا، بحسب دوريات متخصصة. ويشتري السلاح بصفة أساسية من الولايات المتحدة الأميركية.