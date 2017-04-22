تونس.. 3 آلاف مازالوا يقاتلون في سوريا وليبيا

أعلن وزير الداخلية التونسي، الهادي المجدوب، أن نحو 3 آلاف تونسي ممن تم تجنيدهم في صفوف التنظيمات الإرهابية موجودون حالياً في #سوريا و #ليبيا ومناطق أخرى.

وأوضح المجدوب خلال جلسة استماع له الجمعة أمام البرلمان أن "60 بالمئة من هؤلاء التونسيين موجودون في سوريا و30 بالمئة في ليبيا والبقية موزعون بين مناطق مختلفة وأن 96 بالمئة منهم تتراوح أعمارهم بين 24 و35 سنة".

وكشف المسؤول التونسي، أنه "تم تسجيل عودة 800 من الإرهابيين التونسيين إلى البلاد وقع إحالة 190 منهم إلى السجون ووضع 137 آخرين تحت الإقامة الجبرية في حين تم القضاء على 55 منهم خلال عمليات مكافحة الإرهاب والبقية خاضعون للمراقبة الأمنية، فيما لقي 760 إرهابياً حتفهم خارج تونس".

وأكد وزير #الداخلية_التونسية أن "تنظيمي #القاعدة و #داعش هما المسؤولان عن عمليات تسفير الشباب من دولة إلى أخرى إلى حين الوصول إلى بؤر القتال، ويتم ذلك في مرحلة أولى بالاستقطاب عن طريق بعض الأئمة أو وسائل التواصل الاجتماعي إلى حين ترتيب السفر، أو تتم بطريقة ثنائية عبر شخص سبق أن سافر إلى مناطق القتال، أو بصفة فردية يقرر الشاب التوجه إلى هناك".

جوازات سفر مزورة

وكشف أن "عملية التسفير لا تتم عبر المعابر الرسمية كالمطارات أو النقاط الحدودية وإنما بالتسلل عبر التراب التونسي عن طريق استخدام جوازات سفر مزورة في الغالب، تكون أجنبية وليست وثائق تونسية نظراً لصعوبة تدليسها".

يذكر أن #البرلمان-التونسي قام بإنشاء لجنة خاصة مكونة من عدد من النواب لفتح تحقيق حول شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، هذا الموضوع الذي لا يزال محل نقاش وتساؤلات لدى الأوساط السياسية والشعبية والحقوقية.