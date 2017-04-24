بالفيديو.. تونس تحذر من "الإرهابيين الافتراضيين"

حذرت وزارة #الداخلية_التونسية عبر مقطع فيديو نشرته في صفحاتها على مواقع #التواصل_الاجتماعي، من "الإرهابيين الافتراضيين" الذين يستخدمون الإنترنت لتجنيد الشباب التونسي واستقطابه للانخراط ضمن الجماعات الإرهابية.

وتحت شعار "لا تجعل نفسك عرضة لإرهاب العالم الافتراضي، فكل يوم ضحايا جدد"، أوضحت الوزارة أن "الرسائل الي يرسلها المجندون عبر الإنترنت إلى الضحايا الذين يختارونهم، يروجون من خلالها إلى وجود ظلم وغياب العدل وإلى أن #الإسلام مهدد ويطلبون لأجل ذلك المساعدة، ما هي في الواقع إلا محاولات غسيل دماغ يعتمدونها لإقناع الشباب بالانضمام إليهم ليجدوا أنفسهم وجها لوجه مع الموت وشركاء في جرائم إرهابية وسببا في قتل أبرياء".

تأتي هذه الحملة الدعائية التي تقودها وزارة الداخلية وتهدف من خلالها إلى التحذير من الانسياق وراء رسائل الجماعات المتطرفة الافتراضية، بعد أن تأكدت أن وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الافتراضية تعد من أهم الوسائل التي اعتمدتها وما زالت تعتمدها التنظيمات الإرهابية خاصة داعش لاستقطاب التونسيين إلى محاور القتال في #سوريا وليبيا.

تجدر الإشارة إلى أنه سبق لوزارة الداخلية أن قامت بتفكيك عدة خلايا مختصة بتسفير الشباب إلى بؤر التوتر قامت بتجنيدهم عبر #الإنترنت.