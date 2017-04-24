خلاف بين المغرب والجزائر.. والسبب لاجئون سوريون

استدعى #المغرب و #الجزائر سفير كل منهما لدى الدولة الأخرى بعد أن اتهمت الرباط السلطات الجزائرية بالسماح لـ54 سوريا بدخول المغرب بشكل غير شرعي لإثارة توترات على الحدود المشتركة بينهما.

وقالت #الرباط إن هؤلاء #السوريين حاولوا دخول المغرب عبر مدينة #فجيج الحدودية، متهمة الجزائر بإجبارهم على العبور إلى أراضيها.

وجاء في بيان وزارة #الخارجية_المغربية أن "استخدام الضائقة المادية والمعنوية لهؤلاء اللاجئين لخلق فوضى على الحدود المغربية الجزائرية ليس بالأمر الأخلاقي".

من جهتها، استدعت وزارة #الخارجية_الجزائرية سفير المغرب لديها وأبلغته رفضها هذه الاتهامات.

وقالت الخارجية الجزائرية إن المسؤولين المغاربة سبق وأن حاولوا إرسال مجموعة من السوريين عبر الحدود من المغرب إلى الجزائر.