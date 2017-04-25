مغربية تلقى مصرعها بتزاحم على بوابة للتهريب مع "سبتة"

أكدت مصادر لمراسل قناة "العربية" في #المغرب أن سيدة مغربية تبلغ من العمر 54 عاما، توفيت الاثنين، خلال تزاحم في معبر لـ"التهريب المعيشي"، وهي قادمة من مدينة #سبتة الإسبانية في شمال المغرب.

وتمتهن آلاف النساء المغربيات في شمال البلاد "التهريب المعيشي"، أي #تهريب المواد الاستهلاكية الغذائية والملابس والمنظفات وغيرها من المواد على ظهر شخص يدخل يوميا إلى مدينة سبتة لجلب السلع. وتقوم تلك السيدات بهذه العمليات بشكل يومي وذلك للحصول على دخل مالي يتراوح ما بين 5 و20 دولارا أميركيا.

وفي نفس التزاحم الشديد، الذي وقع في وقت مبكر من صباح الاثنين، وفق مصادر "العربية"، أصيبت نساء أخريات بكسور.

ونقلت سيارات الإسعاف في الجانب المغربي من البوابة الحدودية، الجرحى صوب #مستشفى_الفنيدق لتلقي العلاج.

ونقلت وكالة الأنباء المغربية خبر فتح تحقيق رسمي، لمعرفة ظروف وفاة السيدة المغربية.

وينتقد نشطاء من المجتمع المدني "معابر الذل" المفتوحة رسميا بين المغرب والسلطات الإسبانية في سبتة، بسبب سوء المعاملة الذي يخضع له المهربون المعيشيون، والضرب أحيانا بالعصي من عناصر الشرطة الإسبانية، حسب تأكيد النشطاء.