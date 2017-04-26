أكثر من 50 عضواً بمجلس النواب الليبي يعلقون عضوياتهم

أعلن ما يزيد عن 50 عضواً بمجلس النواب الليبي عن مقاطعتهم لجلسات المجلس وتعليق عضوياتهم، احتجاجاً على وصفوه بــ"أداء هيئة رئاسة مجلس النواب".

وجاء بيان تعليق العضويات بعد جلسة يوم الثلاثاء الساخنة والمتعلقة بانتخاب محافظ جديد لمصرف #ليبيا المركزي، وسط اتهامات وجدل بين الأعضاء والرئاسة انتهت بفشل الجلسة في الوصول إلى اختيار المحافظ .

وخلال الجلسة صوت 74 عضوا لصالح البدء في #انتخاب #المحافظ مقابل 42 طالبوا بتأجيله مما أشعل خلافات واتهامات موجهة لرئاسة #مجلس_النواب تتهمهم بالمماطلة في تعيين المحافظ والتسبب في استمرار انقسام إدارة #المصرف_المركزي .

وأوضح بيان الأعضاء المقاطعين أن الجلسة كانت مخصصة بحسب جدول أعمالها للتصويت على انتخاب المحافظ الجديد، بينما ذهب رئيس الجلسة وهو النائب الثاني لرئيس مجلس النواب "احميدة رحومة" إلى فتح المجال للكلمات والتعقيبات بدلا من الذهاب إلى #التصويت .

وعقد مجلس النواب، الثلاثاء جلسة وُصفت بالساخنة والمثيرة للجدل انتهت بفشل المجلس في انتخاب محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي.

واتهم الأعضاء في بيانهم "ارحومة" بالانحياز لمعرقلي عملية انتخاب محافظ جديد سواء من الداعمين للصديق الكبير محافظ طرابلس أو داعمي "علي الحبري" محافظ البيضاء.

وبدأ بيان تعليق العضويات بــ 31 عضوا ليصل إلى أكثر من 50 مع صباح الأربعاء، معلنين الاستمرار في تعليق العضوية إلى "حين انتخاب محافظ جديد ونائب له وإصلاحات في هيئة الرئاسة".

واعتبر البيان أن "الوضع الاقتصادي وصل إلى درجة لا تحتمل مما يؤكد على ضرورة انتخاب محافظ لتوحيد المؤسسة المصرفية والبدء في وضع حلول للوضع الاقتصادي المتهاوي.