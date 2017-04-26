بالصور.. لقطات طريفة من حملة انتخابات برلمان الجزائر

فيما تواصل الأحزاب السياسية حملتها الانتخابية #للانتخابات_البرلمانية في كل #المدن_الجزائرية ، بهدف الاقتراب أكثر من المواطن وإقناعه ببرامجها الانتخابية ومحاولة كسب وده بكل الطرق، رصدت #عدسات #الجزائريين #لقطات_طريفة خلال هذه الحملة.

وأظهرت إحدى الصور، قيام أحد المترشحين باستغلال أحد الأعراس للقيام بحملة انتخابية، في حين كشفت صور أخرى استغلال البعض للإشارات واللافتات

المرورية لوضع قوائمهم الانتخابية سعياً منهم لاستقطاب مستعملي الطريق.

كما وضع أحد الأحزاب قائمته الانتخابية في سلة القمامة، واستغل بعض المواطنين اللوحات الإشهارية المخصصة لقوائم #الأحزاب الانتخابية والتي ظلت شاغرة لكتابة مطالبهم، حيث استنكر البعض ارتفاع أسعار البطاطا، في حين طلب البعض الآخر، من الرجال أن يمنعوا زوجاتهم من مغادرة البيت يوم ال

اقتراع لأجل عدم التصويت، فيما استغلت إحدى العائلات هذه المعلقات لنشر الزرابي.

وفي الوقت الذي ظلت فيه بعض اللافتات المخصصة لوضع صور المترشحين والتي تم تركيزها في مختلف الشوارع شاغرة، اختار هؤلاء وضع وتعليق صورهم على الجدران وفي المقاهي وحتى في مداخل العمارات.