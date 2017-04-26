صيد ثمين للأمن الأوروبي.. 8 مغاربة داعشيين في إسبانيا

في ساعات الصباح الأولى من يوم الثلاثاء، وتحديداً عند الساعة 4.30 فجراً بتوقيت #إسبانيا ، اعتقلت فرقة متخصصة من الشرطة الإسبانية في إقليم #كتالونيا الشمالي ، 8 مشتبه فيهم، من الداعشيين الإسبان من أصول مغربية.

وبحسب ما كشفته الشرطة الإسبانية، فإن من بين المعتقلين الـ 8، 4 عناصر متورطين على ما يبدو بشكل مباشر، في الهجمات الإرهابية في #بلجيكا ، وتحديداً في هجمات مطار #بروكسل ومترو الأنفاق، عبر "صلات مباشرة"، مع المنفذين المباشرين.

من جهتها، أعلنت الشرطة الإسبانية أنها عملت على الإعداد لتلك العملية الأمنية الجديدة، منذ 8 أشهر، واستفادت من تبليغات لمواطنين إسبان، من خلال تتبع خيوط اتجار المعتقلين في التهريب الدولي للمخدرات، وتم التتبع بتنسيق مع الأجهزة الأمنية بين #بلجيكا و#المغرب .

وتتراوح أعمار المعتقلين من الداعشيين، بين 31 و39 عاماً، ووفروا غطاء خارجيا لهم عبر الاتجار الدولي بالمخدرات، وخضعوا للتنصت وللرقابة الأمنية الإسبانية الدقيقة قبل تنفيذ عملية ميدانية لاعتقالهم.



وقاد التنفيذ الميداني للعملية، مكتب الاستخبارات العامة في إسبانيا، بمشاركة أجهزة أمنية أخرى، والشرطة الإسبانية. وشملت جغرافيا مدينة #برشلونة ، عاصمة إقليم #كتالونيا ، وقرى في ضواحي المدينة.

صيد ثمين

وتشير المعلومات الأولية، إلى أن المعتقلين ينتمون إلى قيادات #داعش في أوروبا، ما يعني أن الأمر يتعلق بصيد ثمين، للتصدي الأمني الاستباقي المشترك في أوروبا، وللتعاون الأمني والاستخباراتي بين المغرب وإسبانيا.

إلى ذلك، كشفت الشرطة الإسبانية، أن المعتقلين ينشطون جغرافياً، في كل أوروبا لصالح #داعش ، وقد توغلوا في دول كبلجيكا و #فرنسا .

كما يعملون ميدانياً في أوروبا، في استقطاب مقاتلين لصالح التنظيم الإرهابي، للقيام بعمليات إرهابية، مثل التفجيرات الإرهابية في مترو أنفاق ومطار بروكسل، في مارس 2016.

وللموقوفين سجل إجرامي، في الجريمة المنظمة والسرقات بالعنف، وفي تجارة المخدرات.

وترتبط إسبانيا بالمغرب، منذ سنوات، بتعاون أمني واستخباراتي، مكن من تبادل معلومات ثمينة، ساعدت #مدريد على تنفيذ عشرات العمليات الأمنية الاستباقية، لتفكيك خلايا داعشية، سواء من التي خططت لضرب إسبانيا، أو اشتغلت في استقطاب مسلمين إسبان، للذهاب إلى معسكرات داعش في سوريا والعراق أو ليبيا.