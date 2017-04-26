ليبيا.. إطلاق سراح 5 بحارة روس كانوا محتجزين في طرابلس

أعلن "ميخائيل بوغدانوف" نائب وزير #الخارجية #الروسي عن الإفراج عن 5 #بحارة #روس كانوا محتجزين في #طرابلس بعد مفاوضات مع الجانب الليبي.

موضحا أن البحارة الروس الخمسة احتجزوا على متن ناقلة روسية في مارس الماضي في المياه الإقليمية الليبية قبالة مدينة الزاوية غرب طرابلس ، مؤكدا أن البحارة وصلوا إلى الأراضي الروسية.

وكان "بوغدانوف" وصل إلى العاصمة الليبية #طرابلس رفقة وفد رفيع المستوى يوم أمس الثلاثاء ، حيث التقى عدد من مسؤولي حكومة الوفاق ( المدعومة من الأمم المتحدة) على رأسهم رئيسه "فايز السراج".

وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي فقد طالب #السراج الجانب الروسي بالتدخل من أجل الضغط على أطراف ليبية لإنهاء التوتر والقتال الدائر في جنوب البلاد .

واتفق "السراج" مع "بوغدانوف" على مناقشة الإجراءات العملية لتنفيذ برامج التعاون الاقتصادي وتسهيل عودة الشركات والمؤسسات الروسية للعمل مجددا في ليبيا، بحسب المكتب .

من جانبه أكد المسؤول الروسي أن بلاده على استعداد للبدء في تحقيق مطالب الجانب الليبي سيما في عودة الدبلوماسية إلى طرابلس من خلال إعادة افتتاح سفارتها.