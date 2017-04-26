مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار حول الصحراء الغربية

يصوت #مجلس_الأمن الدولي، الخميس، على قرار يهدف إلى دعم مبادرة #الأمم_المتحدة لاستئناف المحادثات في الصراع المستمر منذ عقود حول #الصحراء_الغربية، بحسب ما أعلن دبلوماسيون.

ويضغط مشروع القرار على #جبهة_البوليساريو لكي تسحب فوراً مقاتليها من منطقة عازلة بعد انسحاب #القوات_المغربية في شباط/فبراير.

وتطالب جبهة البوليساريو بمنطقة #الكركرات الواقعة على الحدود مع #موريتانيا. وكان المغرب انسحب منها لبضع مئات من الأمتار في نهاية شباط/فبراير بطلب من الأمم المتحدة لنزع فتيل التوتر مع البوليساريو.

ووزعت الولايات المتحدة نص مشروع القرار، الاثنين، على الأعضاء الـ15 في المجلس، بعد التشاور مع #فرنسا وروسيا والمملكة المتحدة. ويمدد مشروع القرار أيضا لسنة واحدة ولاية #بعثة_حفظ_السلام التابعة للأمم المتحدة هناك.

وأبلغ الأمين العام للأمم المتحدة #أنطونيو_غوتيريس المجلس قبل أسبوعين بنيته اقتراح حل دبلوماسي جديد والترويج لـ"ديناميكية جديدة" لحل هذا النزاع الإقليمي.

والثلاثاء قال فرانسوا ديلاتري، سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة للصحافيين في نهاية اجتماع للمجلس مخصص لمشروع القرار: "حان الوقت فعلا أن ننظر إلى المستقبل وإلى استئناف المفاوضات، وهذا هو ما نريد".

وأشاد دولاتر بما اعتبره "اندفاعة جديدة" للمفاوضات، معتبراً أن انسحاب جبهة البوليساريو من منطقة الكركرات ينبغي أن يكون أولوية.

لكن روسيا وأوروغواي اعتبرتا أن مشروع القرار "غير متوازن في طريقة التعامل مع البوليساريو".