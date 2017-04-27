ليبيا.. الاتحاد الأوروبي يناقش تسليح حكومة الوفاق

فيما يعقد وزراء الدفاع في دول #الاتحاد_الأوروبي ، اليوم الخميس، اجتماعا غير رسمي في العاصمة المالطية "فاليتا" لمناقشة ملفات مشتركة من بينها ملف #الهجرة_غير_الشرعية، كشفت مصادر مقربة من المجلس الرئاسي لحكومة #الوفاق (المدعومة من #الأمم_المتحدة ويترأسها #فايز_السراج بطرابلس) أن مندوباً عنها سلم للسلطات الايطالية قائمة بأسلحة ومعدات عسكرية تحتاجها للانخراط بشكل فعلي في تنسيق الجهود من أجل #مكافحة_الهجرة.

وبحسب المصدر الذي تحدث لـ"العربية.نت"، فإن الجانب الإيطالي سيقدم قائمة #حكومة_الوفاق خلال الاجتماع الذي سيخصص الجزء الأكبر منه لملف الهجرة وتطوير قدرات حكومة الوفاق الدفاعية من أجل إشراكها في عملية مكافحة الهجرة.

وبحسب مصادر صحافية مالطية فإن الاجتماع الذي سيضم وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي سيحضره أيضاً الأمين العام لحلف #شمال_الأطلسي ينس ستولتنبرغ ومندوب الأمم المتحدة الخاص بالتنسيق لعملية صوفيا البحرية بيير لاكروا، حيث سيتم تقييم أعمال #عملية_صوفيا_البحرية وإمكانية تزويد حكومة الوفاق بمعدات وأسلحة من أجل تطوير دفاعاتها/ بالإضافة لمناقشة تشكيل غرف مع الجانب الليبي للتنسيق الأمني والمعلوماتي بشأن مكافحة الهجرة و #الإرهاب.

وقال المصدر الليبي إن قائمة حكومة الوفاق تضمنت 130 زورقاً بحرياً، بالإضافة لخمس سفن للمراقبة ذات تجهيز عال متوفرة على أجهزة اتصال متطورة.

لكن المصدر أشار إلى أن المسؤول الإيطالي توقع أن يوافق قادة الاتحاد الأوروبي على الاستمرار في تدريب عناصر #خفر_السواحل_الليبي وتزويده بمعدات المراقبة وزوارق غير مسلحة، إلى جانب إعادة 4 زوارق مراقبة ليبية لا تزال دول أوروبية تتحفظ عليها في موانيها، مؤكداً أن الجانب الإيطالي ربما سيعمل بشكل منفرد على دعم قدرات حكومة الوفاق الدفاعية من خلال تدريب عناصر أمنية لفرق عسكرية ليبية خاصة يمكن أن تشارك في تقوية جهاز #الحرس_الرئاسي التابع لحكومة الوفاق.