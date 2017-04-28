كوبلر في الخرطوم الأحد لبحث جهود حل الأزمة الليبية

أعلنت وزارة #الخارجية_السودانية الخميس أن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى #ليبيا مارتن #كوبلر سيصل #الخرطوم الأحد المقبل لبحث جهود حل #الأزمة_الليبية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية، السفير قريب الله الخضر، في تعميم صحافي، إن المبعوث الأممي سيلتقي وزير الخارجية #إبراهيم_غندور، إضافة إلى عدد من المسؤولين في #السودان. ونوه #غندور بأن الاجتماعات ستبحث الجهود التي يضطلع بها المبعوث الأممي للتقريب بين الفرقاء الليبيين وكذلك الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، إضافة لآلية وزراء خارجية دول #جوار_ليبيا.

وسيشارك وزير الخارجية السوداني في اجتماع وزراء خارجية دول جوار #ليبيا في الجزائر في الثامن من مايو/أيار القادم. واقترح #السودان العام الماضي نشر قوات مشتركة لمراقبة الحدود بين السودان وليبيا لمحاربة #بوكو_حرام والحد من نشاط الحركات المتمردة في #دارفور.

ويدعم السودان #حكومة_الوفاق الوطني في ليبيا، ويوكد على" ضرورة دعم المجتمع الدولي للحكومة الشرعية".

وكان السودان وليبيا نشرا في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 قوات مشتركة لتأمين الحدود ومكافحة #الإرهاب وإيقاف تسلل المهاجرين غير الشرعيين، وتأمين القوافل التجارية إنفاذا لبروتوكول عسكري وقعته قيادة البلدين.

وفي شهر مارس/آذار الماضي، أعلنت الخارجية السودانية تأجيل زيارة رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز #السراج إلى الخرطوم "لظروف طارئة حالت دون تحركه من ليبيا".