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"الناتو" يتعهد ببناء المؤسسات الأمنية والعسكرية الليبية

المصدر: دبي – قناة العربية
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تعهد أمين عام حلف شمال #الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، باستعداد الحلف لتقديم الدعم لـ #حكومة_الوفاق في #ليبيا ، ومساعدتها على إنشاء مؤسسات من شأنها إعادة الاستقرار إلى البلاد، خاصةً في وزارة الدفاع وهيئة الأركان وقوى المخابرات.

وأوضح #ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع رئيس الوزراء الإيطالي، باولو جانتيلوني، أن #إيطاليا "تؤكد مرة أخرى أنها حليف ذو قيمة كبيرة لأنها تساعد على حل المشاكل في ليبيا".

وقال: "الناتو مستعد لمساعدة ليبيا. تحدثت الأسبوع الماضي مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز #السراج. وسيجتمع فريق من خبراء #الناتو مع السلطات الليبية خلال الأسابيع المقبلة لبحث كيفية مساعدة الناتو في إنشاء مؤسسات كوزارة الدفاع، وهيئة الأركان وقوى المخابرات، إضافة إلى المؤسسات التي ستساعد في تحقيق الاستقرار في ليبيا".

كلمات دالّة

#الأطلسي, #حكومة الوفاق, #ليبيا, #ستولتنبرغ, #إيطاليا, #السراج, #الناتو

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