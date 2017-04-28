"الناتو" يتعهد ببناء المؤسسات الأمنية والعسكرية الليبية

تعهد أمين عام حلف شمال #الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، باستعداد الحلف لتقديم الدعم لـ #حكومة_الوفاق في #ليبيا ، ومساعدتها على إنشاء مؤسسات من شأنها إعادة الاستقرار إلى البلاد، خاصةً في وزارة الدفاع وهيئة الأركان وقوى المخابرات.

وأوضح #ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع رئيس الوزراء الإيطالي، باولو جانتيلوني، أن #إيطاليا "تؤكد مرة أخرى أنها حليف ذو قيمة كبيرة لأنها تساعد على حل المشاكل في ليبيا".

وقال: "الناتو مستعد لمساعدة ليبيا. تحدثت الأسبوع الماضي مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز #السراج. وسيجتمع فريق من خبراء #الناتو مع السلطات الليبية خلال الأسابيع المقبلة لبحث كيفية مساعدة الناتو في إنشاء مؤسسات كوزارة الدفاع، وهيئة الأركان وقوى المخابرات، إضافة إلى المؤسسات التي ستساعد في تحقيق الاستقرار في ليبيا".