الأمم المتحدة مستعدة لاستئناف محادثات الصحراء الغربية

دعم مجلس الأمن الدولي بالإجماع مساعي أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة لاستئناف المفاوضات التي تهدف لإنهاء الصراع في الصحراء الغربية وتمديد مهمة #المنظمة_الدولية لحفظ السلام لمدة عام آخر.

وكانت #الأمم_المتحدة قد أعربت عن استعدادها لاستئناف المحادثات السياسية حول منطقة #الصحراء_الغربية المتنازع عليها، بعدما سحبت جبهة #البوليساريو مقاتليها من المنطقة التي تشهد توتراً.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن المراقبين العسكريين للأمم المتحدة أكدوا أن قوات البوليساريو نفذت عملية الانسحاب من منطقة الكركرات قرب الحدود الموريتانية يومي الخميس والجمعة.

واعتبر دوجاريك أن "هذا الإجراء يجب أن يعزز احتمالات خلق بيئة لاستئناف عملية التفاوض بدينامية وروح جديدتين".

وجاءت تلك الخطوة بعدما اعتمد #مجلس_الأمن الدولي بالإجماع، قرارا يؤيد مبادرة السلام الجديدة، ويجدد مهمة بعثة حفظ السلام في الصحراء الغربية لمدة عام.