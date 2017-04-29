ترحيب مغربي بقرار مجلس الأمن حول الصحراء الغربية

أعلن المغرب عن ارتياحه، لمصادقة #مجلس_الأمن_الدولي، بإجماع أعضائه على القرار 2351، حول نزاع الصحراء الغربية.

وبحسب بلاغ رسمي لوزارة الخارجية المغربية، صدر اليوم السبت، عبرت الرباط عن أملها في "توفر شروط" انطلاقة جديدة؛ "للمسار السياسي" للمفاوضات، حيال أقدم نزاع في إفريقيا.

وفي نفس الاتجاه، أكد #المغرب "انخراطه للعمل من أجل التوصل إلى تسوية نهائية النزاع، في إطار مبادرة الحكم الذاتي" لإقليم #الصحراء _الغربية، تحت السيادة المغربية.

وقرار مجلس الأمن الدولي، يمدد لسنة واحدة، مهمة بعثة المينورسو، في "النطاق المحدد لأنشطتها الحالية" جغرافيا.

ودعت الدبلوماسية المغربية إلى أن يأخذ المسار السياسي بالاعتبار؛ "أولوية المبادرة المغربية للحكم الذاتي"، الحاصلة من جديد، وفق الرباط، على "إشادة من مجلس الأمن الدولي"، على خلفية "الجهود الجادة، وذات المصداقية التي تم على أساسها صياغة هذه المبادرة" المغربية.

وللعام السادس على التوالي، بحسب #الرباط، ذكر مجلس الأمن، ب "أهمية إحصاء سكان مخيمات تندوف"، الخاضعة منذ سبعينيات القرن العشرين، لجبهة #البوليساريو .

كما أعلن المغرب عن أمله في "انخراط باقي الأطراف، ضمن المعايير المحددة بدقة، من قبل مجلس الأمن، بشكل نشيط وبطريقة بناءة، من أجل وضع حد لهذا النزاع الإقليمي" حيال "مغربية الصحراء الغربية".