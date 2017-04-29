ليبيا.. داعش يستغل برامج العلاج لتهريب مصابيه لأوروبا

كشف محققون إيطاليون عن وجود ثغرات في البرامج الطبية للعلاج الأوروبية، يستفيد منها مقاتلو "داعش" للتسلل إلى #أوروبا.

وبحسب صحيفة الـ"غارديان" البريطانية، تعمل شبكة معقدة تابعة للتنظيم على استغلال برامج العلاج المتاحة للقوات الليبية، وذلك بعد تزويد عناصر #داعش بجوازات سفر مزورة تخولهم المرور إلى دول الاتحاد.

فلم تعد #ليبيا مركزاً لانطلاق #المهاجرين_غير_الشرعيين نحو أوروبا فحسب بل باتت منطلقاً لمقاتلي "داعش" قاصدي دول الاتحاد أيضاً.

هذا ما كشفه التقرير الاستخباراتي الإيطالي الذي فصّل طريقة سفر هؤلاء بحرفية عالية.

المحققون الإيطاليون تابعوا ملفات عشرات #العسكريين_الليبيين الذين استفادوا من برامج العلاج الأوروبية المتاحة للعسكريين والمسلحين الليبيين في المستشفيات الحكومية.

وبحسب صحيفة "الغارديان"، تعمل شبكة معقدة تابعة للتنظيم على استغلال برامج العلاج هذه لتهريب متطرفي "داعش" إلى أوروبا.

التقرير كشف أن عدداً من مقاتلي التنظيم تسللوا إلى برنامج علاج الجنود باستخدام #جوازات_سفر_مزورة تمكن التنظيم من الاستيلاء عليها بعد سيطرته على مركز الجوازات في #سرت ، وبمساعدة موظفين حكوميين فاسدين.

ووفقاً للتقرير فإن جزءاً من المسلحين استقروا بالفعل في #تركيا ورومانيا وصربيا والبوسنة بعد وصولهم إلى أوروبا، بينما استقر آخرون في فرنسا وألمانيا وسويسرا، وهو أمر يثير تساؤلات كبيرة لدى أجهزة #المخابرات_الأوروبية بشأن التهديد الذي يشكله هؤلاء ضد دول الاتحاد.