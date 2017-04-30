فيديو.. كلب يثير شفقة المغاربة

أصبحت وضعية #كلب مسجون منذ 12 سنة داخل محل مهجور في مدينة #مكناس المغربية قضية #رأي_عام في المدينة، وتحولت إلى حالة مثيرة للجدل لاقت تعاطفاً على نطاق واسع.

ويطالب الناشطون بالمدينة السلطات المحلية بالتدخل لإنقاذ هذا الكلب وتحريره من سجنه، بعد أن هاجر صاحبه إلى #الولايات_المتحدة وتركه.

ويظهر في الفيديو كلب مغلق عليه بإحكام بواسطة أقفال حديدية كبيرة الحجم في مكان مهجور كان مطعماً قديماً في أحد الشوارع الرئيسية التي تعج بالمارة. ويبدو الكلب في وضع صعب يعاني الإعياء الهزال والضعف، بالإضافة إلى مشاكل في الحركة، نظراً لضيق المكان، ويعيش وسط الأزبال والركام، ويقتات مما يمنحه له المارة من بقايا الطعام.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن عدة فعاليات مدنية تسعى منذ سنوات إلى تحرير الكلب من سجنه القسري، من دون أن تتمكن من ذلك، كما تعهدت جمعيات عاملة في مجال #الرفق_بالحيوان بالاعتناء به وتبنيه، وتوفير المأوى و #الطعام له، تعويضاً عن سنوات قاسية من السجن والاقتيات على البقايا والفضلات.

وأضافت أن عشرات #الجمعيات بالمدينة تعمل على تهيئة عريضة تقدم إلى وكيل الملك بابتدائية مكناس قصد إعطاء أوامره وإطلاق سراح الكلب المسجون، خاصة في غياب أي خيط يصلهم بصاحب المطعم أو أقاربه.