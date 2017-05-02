سلال يمازح الجزائريات: اضربوا أزواجكم لو رفضوا التصويت

مازح الوزير الأول الجزائري #عبدالمالك_سلال #نساء_الجزائر، وطلب منهن الدفع بأزواجهن إلى الذهاب إلى مراكز #الاقتراع يوم #الانتخابات، حتى وإن تطلب الأمر ضربهن بالعصا، وذلك من أجل ضمان مشاركة قوية في #الانتخابات_البرلمانية يوم الخميس القادم.

وقال سلال خلال تجمع نسوي في مدينة سطيف بأسلوب مازح "أوجه لكن نداء أن تكن قويات يوم الانتخاب ولابد أن تشاركن وتقمن بحث أزاوجكن على ذلك، وتقمن بإيقاظهم في الصباح الباكر، ولا تحضرن لهم قهوة إنما تطلبن منهم أن يتوجهوا للاقتراع، والذي يرفض #التصويت اضربوه بالعصا".

وأضاف سلال تحت تصفيق وهتافات وزغاريد النساء الحاضرات، أنه "يجب أن يكون الكل قوياً مع بعض حتى يتم بناء دولة قوية وجزائر مزدهرة تكون فيها كل الناس فرحة نساء ورجالاً وأطفالاً".

ويذكر أن #السلطات_الجزائرية تتخوف من تسجيل نسبة عزوف كبيرة من الناخبين يوم الاقتراع، رغم الحملة الكبيرة التي قامت بها عبر وسائل الإعلام للدعوة إلى التصويت تحت شعار "سمّع صوتك".