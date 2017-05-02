محمد السادس وهولاند في "غذاء وداع" بباريس

جمع "غذاء وداع" في #قصر_الإليزيه في #باريس، اليوم الثلاثاء، العاهل المغربي #محمد_السادس وفرانسوا #هولاند الرئيس الفرنسي، المغادر قريباً لمنصبه، بعد الدور الثاني من #الانتخابات الرئاسية.

وشارك في الغذاء الرسمي، أعضاء من الحكومتين المغربية والفرنسية، وأصدقاء مشتركون بين #باريس و #الرباط ، في تجسيد "للروابط القوية، ومتعددة الأشكال"، وفق الديوان الملكي المغربي.

وأعلن الديوان الملكي المغربي، أن محمد السادس وهولاند أكدا على "العلاقات الشخصية، القائمة على التقدير والاحترام المتبادل"، كما شددا على "تجدد #الشراكة_الفرنسية_المغربية ، في ميادين الأمن والتنمية المستدامة والثقافة والتعليم".

وعبر قائدا البلدين عن ثقتهما في حيوية الشراكة المتميزة، التي تتجاوز الأجندات السياسية، باعتبارها ذات حمولة استراتيجية للجارتين المتوسطيتين.

من جهته، هنأ رئيس فرنسا الملك محمد السادس على عودة المغرب للاتحاد الإفريقي، معلناً أن للرباط ملكاً يقدم "مبادرات قوية من أجل تنمية القارة السمراء".

بدوره شكر الملك المغربي، رئيس فرنسا "لالتزامه الشخصي لصالح الصداقة الفرنسية المغربية"، مؤكداً في نفس الوقت على "دعم المغرب من أجل تعزيز وتعميق العلاقات القائمة بين البلدين".