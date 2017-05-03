الجزائر تنتخب غداً برلماناً جديداً

يتوجه الناخبون الجزائريون، الخميس، إلى #صناديق_الاقتراع لانتخاب برلمانهم الجديد، الذي من المتوقع أن تحافظ فيه أحزاب السلطة على الأغلبية رغم غياب الرئيس عبد العزيز #بوتفليقة عن الساحة، وسط مخاوف من عزوف عن المشاركة.

ولأول مرة سيغيب بوتفليقة عن هذه الانتخابات بعد تعرضه لجلطة سنة 2013.

ومن المتوقع أن يشارك في هذا #الاستحقاق_الانتخابي، الذي يجري كل 5 سنوات، 63 حزباً و15 قائمة لمرشحين مسقلين، ستتنافس على 462 مقعداً وعلى أصوات 23 مليوناً ناخباً مسجلين من 40 مليوناً جزائرياً، نسبة 45% منهم نساء، وفق ما أعلنت الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات.

وانطلقت عملية التصويت بالخارج السبت والأحد، حيث أدلى نحو مليون جزائري بأصواتهم، فيما انطلقت عملية التصويت، الاثنين، بالنسبة للبدو الرحل بالمناطق النائية بولايات تمنراست وتندوف وبشار الحدودية إلى جانب ولاية النعامة على أن تستمر حتى الخميس المقبل.

من جهته، توقع المحلل السياسي، وهيب زروقي، أن "تحافظ أحزاب السلطة على أغلبية مقاعد البرلمان، وهما #حزب_التجمع_الوطني، الذي يقوده مدير الديوان الرئاسي الحالي، أحمد أويحيى، و #حزب_جبهة_التحرير_الوطني، الذي يقوده الوزير السابق جمال ولد عباس"، مشيراً إلى أن "باقي الأحزاب الأخرى شكلية لا يمكن أن يكون نصيب البعض منها إلا بعض المقاعد المحدودة".

وأكد زروقي أن "ظهور بعض التحالفات والتكتلات الحزبية خاصة بين الإسلاميين لن يكون له تأثير كبير، حيث لا يتمتعون بشعبية وهو ما ستبقى خريطة التوازنات السياسية على حالها".

وتستأثر جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي بأغلبية مطلقة في البرلمان الحالي، حيث حصل الأول في آخر #انتخابات_تشريعية عام 2012 على 220 مقعداً من أصل 462، في حين حصل الثاني على 48 مقعداً، وهو ما سمح لهما بتشكيل حكومة دون الحاجة إلى تحالف.

وفي انتخابات 2012 لم تتجاوز نسبة المشاركة 43%. ويبدو أن تحدي الإقبال على التصويت لا يزال قائماً في هذه الانتخابات، خاصة مع ظهور دعوات مقاطعة في الأيام الأخيرة، سرعان ما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معها العديد من الجزائريين الذين يرى البعض منهم أن البرلمان لن يمتلك السلطة ووجوده شكلي.

غير أن السلطات ترى أن هذه الدعوات لن يكون لها تأثير على نسبة المشاركة أو على إقبال الناخبين، حيث قال وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي، الثلاثاء، إن "دعوات مقاطعة #الانتخابات_البرلمانية التي ستجرى الخميس لن يكون لها تأثير على الناخبين"، لافتاً إلى أن "الأحزاب أدت دورها على أكمل وجه، وكان خطابها راقياً ومسؤولاً، وأن الحكومة عملت على توعية المواطنين بالمخاطر التي تتهدد البلاد".

وقال بدوي في تصريحات إذاعية محلية: "أعتقد أنه ليس هناك جزائري واحد لا يشعر بحجم التهديدات التي تتعرض لها #الجزائر يومياً. ومن منطلق واجبي كمسؤول علي أن أبلغ المواطن بحجم هذه التهديدات والأوضاع المحيطة ببلادنا، والتي هدفها ضرب استقرار الوطن".