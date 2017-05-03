السيسي يصل الإمارات.. وأنباء عن لقاء رباعي حول ليبيا

وصل الرئيس المصري عبدالفتاح #السيسي، الأربعاء، على رأس وفد رفيع إلى #الإمارات في زيارة تستغرق يومين، وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد #أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأكدت مصادر لقناة "العربية" مشاركة رئيس حكومة #الوفاق الليبية #فايز_السراج وقائد الجيش الوطني الليبي #خليفة_حفتر في اجتماع رباعي مع ولي عهد أبوظبي والرئيس المصري، حول الأزمة الليبية.

وكان السراج وحفتر قد أصدرا، في وقت سابق اليوم الأربعاء، بياناً مشتركاً أوضحا فيه تفاصيل الاتفاق الذي عقد بينهما، برعاية إماراتية، أمس الثلاثاء.

وجاء في البيان أن الاجتماع الذي جمعهما، بدعوة من الشيخ محمد بن زايد، قد تناول استعراض الوضع الراهن في الساحة الليبية، وبحث السبل للخروج من الأزمة بما يضمن انفراج المسارات السياسية والأمنية والعسكرية في #ليبيا.

وأضاف البيان أنه قد تم الاتفاق على مجموعة من المبادئ التي تضمن حفظ السيادة الوطنية، وتمكين المؤسسة العسكرية من أداء كامل مهامها في #محاربة_الإرهاب، إضافة إلى توفير الأمن وحماية مقدرات الشعب الليبي.