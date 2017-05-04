بعد الاجتماع بحفتر.. "الوفاق" تدعو لتسوية سلمية بليبيا

أصدر #المجلس_الرئاسي لحكومة #الوفاق الوطني الليبي بيانا بعد اجتماع رئيس المجلس فايز #السراج مع خليفة #حفتر في العاصمة الإماراتية #أبوظبي.

وطالب المجلس في البيان الصادر الأربعاء بـ"تحقيق تسوية سلمية للأزمة الليبية وتهيئة الظروف المناسبة لحلها".

ودعا المجلس إلى "حوار موسع لترسيخ الثوابت الوطنية وتسريع الاستحقاق الدستوري"، وضرورة "عودة المهجرين والنازحين وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة"، إضافة إلى لمّ شمل #ليبيا و"توحيد مؤسساتها في إطار الشرعية والقانون".

كما شدد المجلس على ضرورة "السعي لإيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية والمالية التي يعاني منها المواطن"، و"البدء في مشاريع إعادة إعمار كافة الأماكن المتضررة".

وتطرق لـ"وضع استراتيجية متكاملة لتطوير وبناء الجيش الليبي الموحد، والتأكيد على انضواء المؤسسة العسكرية تحت السلطة المدنية، وتوحيد الجهود والإمكانيات لمحاربة المجموعات الإرهابية"، كما أشار إلى "العمل على تهدئة الأوضاع في الجنوب الليبي ونزع فتيل الأزمة".