بريطانيا تجدد دعمها لحكومة الوفاق الليبية

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة #الوفاق_الوطني في #ليبيا فايز السراج اليوم الخميس بمقر حكومته المؤقت بطرابلس وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي فإن لقاء السراج بالوزير البريطاني استعرض "عدداً من الملفات السياسية والأمنية وملف قضية الهجرة غير الشرعية".

وقال المكتب، على صفحته الرسمية، إن اللقاء بحث سبل "التعاون المشترك في مجالات الطاقة والصحة والتعليم ومشاريع البنية التحتية ومقترح للمِنح الدراسية لخريجي الجامعات في #بريطانيا".

ووفق المكتب فإن الوزير البريطاني نقل للسراج تجديد موقف بلاده الداعم لحكومة الوفاق والاتفاق السياسي كإطار وحيد لحل الأزمة في البلاد وأن "زيارته جاءت لتأكيد هذا الموقف واستعداد بلاده لمساعدة الشعب الليبي للخروج من الأزمة الراهنة والمساهمة إيجابياً في حل الاختناقات السياسية والأمنية والاقتصادية".

وفي سياق منفصل، التقى السراج، رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا مارتن كوبلر ظهر الخميس لمباحثة مستجدات الوضع السياسي في البلاد.

وبحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق فإن #كوبلر أعلن أن البعثة "بصدد إعداد #خارطة_طريق ترتبط بمواعيد زمنية ملزمة للوصول إلى توافق كامل بين الأطراف الليبية"، مضيفا أن السراج أكد أن الوقت قد حان لأن يتفق الليبيون على حل للأزمة ولم يعد الوضع يحتمل المزيد من المساومات والمماطلة، مشددا على أن الأمر يجب أن يُـحسَم وأن يدرك المعرقلون للاتفاق السياسي أن تعنتهم هو السبب الرئيسي لمعاناة الليبيين.

وتأتي هذه التطورات بعد يوم من لقاء السراج بالقائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر في العاصمة الإماراتية #أبوظبي.