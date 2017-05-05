بالصور.. جزائريون يصوتون للحليب ولمشاهير ولحمار!

أظهرت صور مسربة عثر عليها خلال عملية #فرز_الأصوات في #الانتخابات_البرلمانية الجزائرية، رسائل كتبها #الناخبون #الجزائريون حملت مطالب اجتماعية وصورا لبعض المشاهير داخل أظرفة التصويت، التي من المفترض أنها مخصصة لوضع قوائم المرشحين.

وتضمنت بعض الأظرفة صورا لمنتوجات غذائية كالحليب والخميرة واللحم، وهي رسائل واضحة للتعبير عن ارتفاع أسعار هذه المواد وانقطاعها في بعض الأحيان من الأسواق، في حين اختار البعض الآخر أن يضمّن مطالبه داخل #ورقة_التصويت عوض اختيار قائمة مرشحة وتراوحت المطالب بين التشغيل والسكن وضرورة القضاء على البطالة.

وتم كذلك خلال عملية الفرز، اكتشاف عدة صور لمشاهير أبرزها صور للمدرب الفرنسي لنادي أرسنال الإنجليزي، أرسن فينجر، والذي أرفقت صوره بعبارة "إرحل" ، إلى جانب صورة المدون الجزائري "منانوك" المعروف بانتقاده لأوضاع الجزائريين بأسلوب فكاهي، كما حملت عديد الأظرفة عبارة ما نسوطيش "لن أصوت" والمستنبطة من الفيديو الذي يحمل عنوانه نفس الكلمة وحقق ملايين المشاهدات داخل البلاد وخارجها.

وإضافة إلى ذلك، أظهرت صور أخرى لقطات طريفة حصلت يوم الاقتراع، ومن الطرائف التي وقع تداولها بكثرة بين نشطاء الشبكات الاجتماعية قدوم شاب ببدلة الزفاف في أحد المدن من أجل التصويت وتسجيل بقاء بعض صناديق الاقتراع فارغة بسبب عزوف الناخبين.

