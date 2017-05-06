السراج الثلاثاء في الجزائر ومساهل يزور جنوب ليبيا

يقوم رئيس #حكومة_الوفاق الوطني الليبية فايز #السراج الثلاثاء بزيارة عمل للجزائر تندرج ضمن الجهود الرامية للتوصل إلى #حل_سياسي في #ليبيا. في الأثناء، زار وزير الشؤون المغاربية الجزائري عبد القادر #مساهل السبت جنوب ليبيا.

وأفاد بيان بثته وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية أن السراج سيجري الثلاثاء مباحثات مع رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك #سلال "في إطار التشاور الدائم بين البلدين".

وتستضيف #الجزائر الاثنين اجتماعا لدول الجوار الليبي.

من جهة أخرى زار عبد القادر مساهل وزير الشؤون المغاربية والعربية والإفريقية السبت مدينة غات في جنوب ليبيا المحطة الأولى في جولة له بمنطقة فزان.

وكان مساهل زار في نيسان/إبريل شرق ليبيا وغربها.

وتدعم الجزائر الجهود الدولية الرامية إلى تقريب مواقف أطراف النزاع الليبي.

وتواجه حكومة الوفاق الوطني في طرابلس المدعومة من المجتمع الدولي، معارضة حكومة موازية في شرق ليبيا الذي تسيطر على قسمه الأكبر قوات المشير خليفة #حفتر .

ومنذ الإطاحة بنظام الراحل معمر القذافي في 2011، غرقت ليبيا في أزمة انتقال سياسي وسط تدهور أمني واقتصاد منهار ونزاعات سياسية.