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سطو مسلح على 129 مهاجراً إفريقيا أمام سواحل ليبيا

المصدر: طرابلس - فرانس برس
لقطة سابقة لإنقاذ مهاجر امام سواحل ليبيا
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هاجمت #مجموعة_مسلحة قارباً مطاطياً يحمل 129 مهاجراً غير شرعي كانوا متجهين إلى #أوروبا وسرقوا ممتلكاتهم إضافة إلى محرك المركب وتركوا ركابه في البحر قبالة #الشواطئ_الليبية، وفقا لما أعلنته البحرية الليبية السبت.

وقال المتحدث باسم البحرية الليبية، العميد أيوب قاسم، إن مجموعة مسلحة على متن قارب سريع هاجمت المهاجرين وسلبت ممتلكاتهم الشخصية من هواتف نقالة وغيرها، وقامت كذلك "بانتزاع #المحرك من القارب المطاطي وتركته والمهاجرين تحت رحمة الأمواج حتى وصول النجدة مساء".

وأضاف أن المهاجرين من بلدان إفريقية جنوب الصحراء وبينهم 27 امرأة وطفلان. وأضاف أنهم بقوا في البحر لعدة ساعات بعد الحادثة قبل أن ينقذهم #حرس_السواحل الليبي إثر بلاغ تلقاه من صياد محلي.

وتفيد أرقام #المفوضية_السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 24 ألف مهاجر وصلوا إلى #إيطاليا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2017، بعدما خاضوا الرحلة المضنية من ليبيا، مقارنة بـ18 ألفا وصلوا خلال الربع الأول من العام الماضي.

كلمات دالّة

#مجموعة مسلحة, #أوروبا, #الشواطئ الليبية, #المحرك, #حرس السواحل, #المفوضية السامية, #إيطاليا

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