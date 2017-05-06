وفاة الرئيس الموريتاني الأسبق ولد محمد فال

توفي #الرئيس_الموريتاني الأسبق أعلي ولد محمد فال، مساء الجمعة، بولاية تيرس زمور شمال البلاد، بسبب أزمة قلبية مفاجئة، وأعلنت رئاسة الجمهورية إثر ذلك الحداد في البلاد لمدة 3 أيام.

وتولى ولد محمد فال رئاسة #موريتانيا لمدة سنتين من 2005 إلى 2007 عبر انقلاب عسكري على الرئيس الأسبق معاوية ولد سيدي أحمد الطائع رغم أنه من أهم المقربين منه، قبل أن يتنحى عن السلطة بعد الانتخابات التي فاز بها الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.

ويعد ولد محمد فال، وهو عقيد سابق بالجيش الموريتاني، من بين أشهر السياسيين والعسكريين الموريتانيين، وشارك في حرب الصحراء، وكان الرئيس الموريتاني الوحيد منذ استقلال البلاد الذي تنحى عن السلطة من دون انقلاب عسكري.

وولد الرئيس الموريتاني السابق ولد محمد فال سنة 1952، ودرس التعليم الابتدائي في الفترة ما بين (1960/1966)، قبل أن ينال شهادة البكالوريا الثانوية، ثم الإجازة في القانون من #المملكة_المغربية منتصف سبعينيات القرن الماضي.

والتحق أعلي ولد محمد فال بالجيش مبكرا في نهاية الستينيات، ثم سافر إلى #فرنسا لمواصلة التعليم العسكري، حيث ظل يدرس بالأكاديمية العسكرية حتى سنة 1973 وقبل نهاية هذا العام انتقل إلى المملكة المغربية ليدخل الأكاديمية العسكرية بمدينة #مكناس لمدة ثلاث سنوات، واستدعي سنة 1979 للحرب بين موريتانيا وجبهة البوليساريو.

وتولى ولد محمد فال إدارة جهاز الأمن لمدة 20 سنة، حتى سنة 2005، وفي سنة 2009، شارك الرئيس الراحل أعلي ولد محمد فال في الانتخابات الرئاسية، والتحق بركب المعارضين لنظام الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز، وكان ضمن أهم القادة السياسيين المناهضين للنظام الحالي.