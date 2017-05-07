برلمان ليبيا: جولة وزير خارجية الجزائر "انتهاك للسيادة"

أعلنت لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي إدانتها زيارة وزير الخارجية الجزائري، عبد القادر مساهل، إلى مناطق في جنوب #ليبيا.

وقالت اللجنة، في بيان، اطلعت "العربية.نت" على نسخة منه "تابعنا دخول الوزير الجزائري وتنقله في عدد من المدن بالجنوب الليبي دون حسيب أو رقيب أو إذن مسبق وكأنها ولاية من ولايات الجزائر، إضافة لاجتماعه مع شخصيات ما زالت تحمل العداء والحقد على الليبيين"، على حد وصف البيان.

واعتبرت اللجنة زيارة الوزير الجزائري لمناطق الجنوب "تجاوزاً وانتهاكاً فاضحاَ لسيادة الدولة الليبية"، كما دعت "كافة الليبيين إلى الاصطفاف خلف مؤسسات الدولة الشرعية للنهوض بالبلاد وحفظ أمنها وسيادتها".

وكان #مساهل التقى السبت بمدينة غات، أقصى جنوب غرب #ليبيا، عدداً من ممثلي القبائل الليبية من مناطق أوباري وسبها ومرزق والشاطئ والجفرة والقطرون وغات، استمراراً لمساعي الجزائر في البحث عن حلول للأزمة الليبية، وجاءت الزيارة بعد زيارة أداها مساهل إلى مناطق غرب وشرق البلاد في 20 نيسان/إبريل الماضي.