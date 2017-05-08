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دول الجوار تجتمع اليوم في الجزائر لتسوية الأزمة الليبية

المصدر: دبي - قناة العربية
المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر
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رحب المبعوث الأممي إلى #ليبيا، مارتن #كوبلر، بالاجتماع الوزاري الـ11 لبلدان جوار #ليبيا الذي يعقد في #الجزائر اليوم.

وقال كوبلر في تصريحات صحافية أدلى بها في العاصمة الجزائرية، إن تسوية الأزمة الليبية لا يمكن أن تتحقق دون دعم البلدان المجاورة و #المجتمع_الدولي، لكنه دعا إلى ترك الشعب الليبي ليبلور اختياراته بنفسه.

من جهته، يقوم رئيس #حكومة_الوفاق الوطني الليبية، فايز #السراج، الثلاثاء، بزيارة عمل للجزائر تندرج ضمن الجهود الرامية للتوصل إلى #حل_سياسي في ليبيا.

وأفاد بيان بثته وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية بأن السراج سيجري، الثلاثاء، مباحثات مع رئيس الوزراء الجزائري، عبد المالك #سلال، "في إطار التشاور الدائم بين البلدين".

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