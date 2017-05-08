دول الجوار الليبي تطالب بحكومة توافقية

أكد الاجتماع الوزاري الحادي عشر لدول #جوار_ليبيا، الذي انعقد في #الجزائر بحضور وزراء خارجية #السودان و #النيجر وممثلين لوزراء خارجية #تونس و #مصر و #تشاد، الرفض القاطع لأي #حل_عسكري للأزمة الليبية، وأي تدخل عسكري أجنبي.

وأصدر الوزراء بياناً أكدوا فيه أن الحل الدائم للأزمة الليبية لا يتحقق إلا من خلال الخيار السياسي، مجددين التزامهم بمساندة #ليبيا في إطار انتقال سياسي سلمي حسب أحكام الاتفاق السياسي.

وشدد البيان على ضرورة احترام #الاتفاق_السياسي الصادر في كانون الأول/ديسمبر 2015.

وأبدى الوزراء حرصهم على وحدة ليبيا والحفاظ على المؤسسات الشرعية فيها، بما فيها الجيش والشرطة.

كذلك أشاروا إلى مساندة #حكومة_الوفاق_الوطني وتشكيل حكومة تمثل القوى السياسية الليبية كافة.

كما دعوا #مجلس_النواب إلى الانعقاد في أقرب وقت لمنح الثقة للحكومة المقترحة طبقاً لأحكام الاتفاق السياسي.