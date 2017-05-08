عقيلة صالح يطلب من المغرب مساعدة ليبيا لرفع حظر السلاح

أعلن #عقيلة_صالح رئيس مجلس النواب الليبي، أنه طلب من المسؤولين المغاربة، تدخل العاهل المغربي #محمد_السادس، لرفع الحظر الجوي عن السلاح عن الجيش الليبي.

وربط المسؤول الليبي بين طلبه وبين محاربة الجيش الليبي لداعش بقيادة خليفة #حفتر.

ووصف عقيلة صالح الحظر على السلاح الليبي بأنه ظالم.

ومن جهته، أعلن ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، أن زيارة عقبلة صالح إلى المغرب تأتي في سياق تعليمات من العاهل المغربي محمد السادس من أجل العمل على "استقرار والوحدة الترابية" لليبيا.

وذكر #وزير_خارجية_المغرب أن الرباط ساعدت على إخراج اتفاق #الصخيرات حول الملف الليبي، معلنا في نفس الوقت أنه "اتفاق إيجابي" و"يجب أن يتطور على الأرض".

ووضح رئيس دبلوماسية الرباط أن "مصلحة المغرب هي ما يريده الليبيون"، معلنا أن الرباط "ستظل على تواصل مع جميع أطراف الليبيين"، وأن "حل الأزمة الليبية بيد الليبيين". ووجه وزير الخارجية المغربي نداء لأن "يحصل توافق بين الليبيين".