عملية أمنية مغربية إسبانية متزامنة ضد "داعش"

فكك مكتب #محاربة_الإرهاب والجريمة المنظمة في #المغرب ، #خلية_إرهابية موالية لتنظيم #داعش، تتكون من 3 عناصر، أحدهم اعتقل في مدينة طنجة في شمال البلاد.

ففي بيان صحافي لوزارة الداخلية المغربية، حصلت "العربية.نت" على نسخة منه، فإن اعتقال الداعشيين الثلاثة الجدد تم بالتزامن مع اعتقال الأمن في #إسبانيا لداعشيين اثنين شريكين.

والعملية الأمنية المغربية الإسبانية الجديدة هي تمرين تطبيقي جديد لتعاون أمني واستخباراتي متواصل، بين #الرباط و #مدريد في مواجهة أخطار داعش.

والشخصان المعتقلان المواليان لداعش في إسبانيا، بحسب الرباط، لهما ارتباط بالداعشي المغربي في طنجة المغربية.

وللموقوفين صلات مباشرة بمقاتلين في #سوريا و #العراق داخل داعش، واشتغلوا معاً في استقطاب وإرسال مقاتلين لبؤر النزاع في العراق وسوريا.

وسبق لأحد المعتقلين من الداعشيين المغاربة أن أرسل شقيقه لينضم للتنظيم المتطرف في الأراضي السورية والعراقية.