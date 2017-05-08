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عملية أمنية مغربية إسبانية متزامنة ضد "داعش"

المصدر: الرباط - عادل الزبيري
عنصران من الشرطة المغربية "أرشيفية"
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فكك مكتب #محاربة_الإرهاب والجريمة المنظمة في #المغرب ، #خلية_إرهابية موالية لتنظيم #داعش، تتكون من 3 عناصر، أحدهم اعتقل في مدينة طنجة في شمال البلاد.

ففي بيان صحافي لوزارة الداخلية المغربية، حصلت "العربية.نت" على نسخة منه، فإن اعتقال الداعشيين الثلاثة الجدد تم بالتزامن مع اعتقال الأمن في #إسبانيا لداعشيين اثنين شريكين.

والعملية الأمنية المغربية الإسبانية الجديدة هي تمرين تطبيقي جديد لتعاون أمني واستخباراتي متواصل، بين #الرباط و #مدريد في مواجهة أخطار داعش.

والشخصان المعتقلان المواليان لداعش في إسبانيا، بحسب الرباط، لهما ارتباط بالداعشي المغربي في طنجة المغربية.

وللموقوفين صلات مباشرة بمقاتلين في #سوريا و #العراق داخل داعش، واشتغلوا معاً في استقطاب وإرسال مقاتلين لبؤر النزاع في العراق وسوريا.

وسبق لأحد المعتقلين من الداعشيين المغاربة أن أرسل شقيقه لينضم للتنظيم المتطرف في الأراضي السورية والعراقية.

كلمات دالّة

#محاربة الإرهاب, #المغرب, #خلية إرهابية, #داعش, #إسبانيا, #الرباط, #مدريد, #سوريا, #العراق

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