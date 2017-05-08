هجوم لـ"الجيش الوطني" على آخر معاقل المتطرفين ببنغازي

أعلن خليفة #حفتر قائد #الجيش_الوطني_الليبي ، الاثنين، شن هجوم على آخر معاقل المسلحين #المتطرفين في بنغازي، ثاني أكبر مدن #ليبيا.

وقال الضابط رياض الشهيبي، إن "الجيش الوطني الليبي" تقدم في #حي_الصابري وسط المدينة ومنطقة #سوق_الحوت المحاذية لميناء بنغازي حيث يحاصر مسلحو المجموعات المتطرفة.

وأوضح أن قوات #الجيش_الليبي سيطرت على بعض المواقع، مشيراً إلى "انهيار العدو" إلا أنه أكد "عدم سقوط ضحايا في صفوفنا".

وأظهرت أشرطة فيديو وصور نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي قوافل من الدبابات والعربات المدرعة وسيارات الإسعاف تتجه إلى المناطق المذكورة.

وكان العديد من المسلحين المتطرفين لجأوا إلى حي #الصابري ومنطقة سوق الحوت عندما طردوا من غرب #بنغازي في آذار/مارس 2017.

وطلبت السلطات العسكرية في بنغازي في نيسان/ابريل من السكان القريبين من هذه المناطق مغادرة منازلهم تجنبا للوقوع بين نارين.

ومنذ ربيع 2014، يشن "الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر حربا بلا هوادة على المجموعات المتطرفة المسلحة، خصوصا #مجلس_شورى_ثوار_بنغازي الذي يضم مجموعات متطرفة.

وتمكن حفتر من استعادة القسم الأكبر من بنغازي التي كانت مهد الثورة الليبية عام 2011 وسيطر عليها المسلحون المتطرفون العام 2014.