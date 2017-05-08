مصرع 11 وأكثر من230 مفقودا بين مهاجرين بالبحر المتوسط

لقي 11 مهاجراً حتفهم، واعتبر أكثر من 230 آخرين في عداد المفقودين بعد حادثي غرق قبالة ليبيا، بحسب ما أفادت #البحرية _الليبية ومنظمات دولية الاثنين، نقلا عن ناجين.

وقال مسؤول في الهلال الأحمر الليبي إنه عثر الاثنين على جثث عشر نساء وطفل على أحد شواطئ الزاوية التي تبعد 50 كلم غرب #طرابلس من دون تفاصيل إضافية.

ولم يعرف ما إذا كان هؤلاء يستقلون زورقاً غرق أخيرا قبالة #الزاوية.

وأوضح المتحدث باسم البحرية الليبية أيوب القاسم الاثنين لوكالة #فرانس_برس أن سبعة مهاجرين كانوا يستقلون الزورق المذكور هم امرأة وستة رجال تم إنقاذهم الأحد.

وأفاد ناجون أن الزورق كان يقل 170 مهاجراً بينهم 35 امرأة وتسعة أطفال.

وغرق زورق مطاطي آخر بعدما أبحر صباح الجمعة من ليبيا وعلى متنه 132 شخصا.

وتمكنت السفينة الدنماركية "ألكسندر مايرسك" التي تنقل حاويات من إنقاذ خمسين من هؤلاء ونقلتهم الأحد إلى بوزالو في جنوب صقلية بناء على طلب من خفر السواحل الإيطاليين، وفق ما أفادت المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة. ووفقاً للناجين، كان هناك نساء وأطفال بين المفقودين.

في المجموع، تم إنقاذ أكثر من ستة آلاف مهاجر الجمعة والسبت في المياه الدولية قبالة ليبيا ونقلوا إلى إيطاليا، في حين تم إنقاذ مئات آخرين في المياه الليبية وإعادتهم إلى ليبيا.

ومنذ بداية العام، وصل أكثر من 43 ألف مهاجر إلى إيطاليا وفق وزارة الداخلية الإيطالية في حين قضى أكثر من ألف آخرين في البحر المتوسط وفق مفوضية اللاجئين ومنظمة الهجرة.

وكان 181 ألف مهاجر وصلوا العام الفائت إلى أوروبا عبر السواحل الإيطالية، 90% منهم انطلقوا من ليبيا.