إصابة 7 جنود مغاربة وفقدان آخر بهجوم مسلح

أصيب 7 #جنود #مغاربة من قوات #حفظ_السلام في جنوب شرقي #إفريقيا_الوسطى بعد تعرض قافلتهم العسكرية إلى #هجوم #مسلح من طرف مجهولين، فيما تم تسجيل اختفاء جندي مغربي واحد.

وقالت البعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في منطقة إفريقيا الوسطى في بيان لها اليوم الثلاثاء "إن القافلة تعرضت لإطلاق نار على يد مسلحين في الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي مساء أمس الاثنين، وهي في طريقها من مدينة رافاي إلى مدينة بانغاسو، وإن الهجوم أسفر عن مقتل جندي كمبودي وإصابة 8 جنود آخرين بجروح، بينهم 7 مغاربة، إضافة إلى إعلان 4 جنود بينهم مغربي في عداد المفقودين، فيما فر المسلحون إلى الأدغال فور تنفيذ الهجوم".

وتعرضت جمهورية إفريقيا الوسطى منذ بداية العام الحالي إلى 33 هجوماً مسلحاً بحسب أرقام مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، وهو ما يجعل هذه المنطقة تصنف من ضمن أخطر المناطق في العالم، خاصة على العاملين الأجانب فيها في المجال الإنساني.