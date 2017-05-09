خطوة مفاجئة.. استقالة رئيس هيئة الانتخابات في تونس

استقال #شفيق_صرصار، رئيس #الهيئة_العليا_المستقلة للانتخابات في #تونس من منصبه بشكل مفاجئ قبل 7 أشهر من موعد #الانتخابات_البلدية، حسب ما أعلن التلفزيون الرسمي الثلاثاء.

وقال صرصار في مؤتمر صحافي: "قررنا نحن رئيس الهيئة، والقاضي مراد المولي نائب الرئيس، والقاضية #لمياء_الزرقوني عضو مجلس الهيئة، الاستقالة من مهامنا".

وأضاف: "اضطررنا الى هذا القرار الذي اؤكد بأنه قرار مسؤول، بعدما تأكدنا بأن الخلاف داخل المجلس ( #مجلس_الهيئة) لم يعد مجرد خلاف في طرق العمل بل أصبح يمس القيم والمبادئ التي تتأسس عليها الديمقراطية".

وتابع: "منذ يوم 10 فبراير (شباط) 2017، وهو يوم تسلّم وتسليم بين الأعضاء المغادرين والأعضاء الجدد (في الهيئة)، تبيّن تعمق هذا الخلاف الحاد الذي سريعا ما أدى إلى توتر الاجواء والى مطالبة جزء من المجلس بإنهاء إلحاق (توظيف) عدد من كوادر الهيئة الذين عملوا بكل تفان وكفاءة سواء (في انتخابات) سنة 2011 أو سنة 2014".

وحظيت هيئة الانتخابات وشفيق صرصار بإشادة دولية إثر تنظيم #الانتخابات_التشريعية والرئاسية لسنة 2014.