البحرية الليبية تنقذ 300 مهاجر غير شرعي

أكد أيوب قاسم، المتحدث باسم رئاسة أركان قوات البحرية الليبية التابعة لحكومة #الوفاق (المدعومة من الأمم المتحدة ويترأسها #فايز_السراج) إنقاذ ما يزيد عن 300 #مهاجر غير شرعي صباح الأربعاء.

وأوضح قاسم في حديث لــ"العربية.نت" أن فرق الإنقاذ تحركت إثر بلاغ وردها عن وجود مهاجرين غير شرعيين في المياه الإقليمية الليبية قبالة #صبراتة غرب العاصمة، وأن عملية الإنقاذ تكللت بنجاح ولم تسجل حالات وفاة أو مفقودين.

وحذر من عملية استغلال قد تحدث بسبب معارضة فرق الإنقاذ الليبية لسفن منظمة Sea - Watch الدولية التي حاولت اقتياد المهاجرين الـ 300 إلى سفنها بحجة أن #ليبيا غير آمنة.