السبسي: ديمقراطية تونس مهددة والجيش سيحمي المؤسسات

قال الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، في كلمة له، الأربعاء، وجهها إلى الشعب التونسي، إن الديمقراطية في تونس مهددة، مشدداً على أن الانتختابات ستجري في موعدها. كما أكد أنه لا مجال لإقصاء أي طرف، لأن تونس تتسع للجميع، واستنكر وصف حكومة الوحدة الوطنية بالفاسدة.

وشدد في خطابه على أن الجيش التونسي هو الذي سيتولى حماية مؤسسات الدولة حال تعرضها لأي محاولات تخريب، وأن المتظاهرين بموجب الدستور والقانون يحظر عليهم قطع الطرق. وأعلن أن الجيش سيحمي المنشآت الحيوية للثروات الطبيعية لتفادي وقف الإنتاج مجددا خلال أي احتجاجات.



وأشار إلى أن كل من ارتقى أو غاب عن الساحة من الأحزاب السياسية لا بد أن يحترم قواعد اللعبة الديمقراطية.

إلى ذلك، كشف أن رئيس هيئة الانتخابات المستقيل، شفيق صرصار، أبلغه الثلاثاء بالاستقالة، موضحا أنه أبلغ صرصار بضرورة الرجوع إليه قبل إعلان الاستقالة تلفزيونيا.

كما أكد أنه لا مجال لإقصاء أي طرف، لأن تونس تتسع للجميع، مستنكرا وصف حكومة الوحدة الوطنية من قبل البعض بأنها "حكومة فساد".

التظاهر في إطار الدستور والقانون

وأوضح أن التظاهر حق تحميه الدولة في إطار الدستور والقانون، ولكن يجب الحفاظ على موارد الدولة المحدودة.

وأكد أن الشباب الذي قاد الثورة لم تكن له مرجعية مذهبية أو دينية أو علاقات بالخارج، مشيرا إلى أن الثورة حققت لتونس مكاسب مهمة، وأهمها الإطاحة بنظام سلطوي استبدادي، وأنها ضمنت للشعب التونسي حريات أهمها حرية التعبير والتنظيم والتظاهر بموجب الدستور والقانون.

وشدد على أن الثورة وجهت تونس توجها ديمقراطيا، بدستور توافقي، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بكل شفافية وحرية

وكان مستشارو السبسي أعلنوا، الثلاثاء، أن الرئيس سيلقي خطاباً تاريخياً فاصلاً، ما فتح باب التكهنات والتوقعات على مصراعيه، وأخرج التوقعات من خانة التأويلات السياسية إلى الاحتمالات الدستورية التي يمنحها #الدستور التونسي الجديد للرئيس.

وصاحب هذا الإعلان موجة من التوتر السياسي سببتها، الثلاثاء، استقالة #رئيس_هيئة_الانتخابات صرصار فضلاً عن اثنين آخرين من أعضائها.

أما حركة #نداء_تونس فقد استبقت الخطاب و #جلسة_استماع برلمانية مقررة الأربعاء، ببيان دعت فيه أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتجاوز خلافاتهم الداخلية وتغليب مصلحة البلاد.

وأعربت في البيان عن أسف الحركة لهذه الاستقالات المفاجئة رغم حساسية الظروف التي تمر بها البلاد.