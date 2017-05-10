المغرب يحارب الإرهاب.. ويوقف 6 موالين لداعش

أوقف مكتب محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة في المغرب، 6 أشخاص، يشتبه في موالاتهم لداعش، ونشطوا جغرافيا في مدن الدار البيضاء وطنجة وتطوان ومراكش وآسفي.

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية أن "البحث الأولي أظهر أن المشتبه فيهم، انخرطوا في أعمال الإشادة والدعاية لداعش".

وتوعد الموقوفون، وفق الرباط، بـ"تنفيذ عمليات إرهابية" داخل المغرب.

كما أن "الموقوفين تربطهم علاقات بمقاتلين في الساحة السورية العراقية"، بحسب الرباط، و"اكتسبوا مهارات في صناعة المتفجرات، والعبوات الناسفة"، بغية "تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف مواقع حيوية، وأماكن ترفيهية، ومرافق عامة في مدن المغرب".

ومكنت عملية التفتيش لفرقة ميدانية من مكتب محاربة الإرهاب، من "حجز معدات إلكترونية، وأسلاك كهربائية، وقفازات وأقنعة واقية، يشتبه في استعمالها في صناعة العبوات المتفجرة، إضافة إلى أسلحة بيضاء ومخطوطات تبيح قتل غير الموالين لداعش" وتجسد راية داعش".