فيديو.. اشتباكات بطرابلس بين قوات الوفاق وفلول الإنقاذ

يشهد حي الهضبة بوسط العاصمة الليبية #طرابلس اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة بين مجموعات مسلحة موالية لحكومة الوفاق وأخرى معارضة لها.

وبحسب شهود عيان لـ"العربية.نت" فإن ميليشيات موالية لحكومة الإنقاذ نشرت مدرعات وسيارات مسلحة بشكل كثيف على طول طريق صلاح الدين الموصل إلى أحياء الهضبة وبوسليم بوسط البلاد استعدادا لمعارك مقبلة.

وقال الشهود إن من بين الآليات دبابات، بينما تشهد منطقة الهضبة اشتباكات مسلحة متقطعة بين كتيبة اغنيوة التي تعمل تحت مسمى الأمن المركزي التابع لوزارة داخلية #حكومة_الوفاق وبين كتائب حكومة الإنقاذ التي ينحدر أغلبها من #مصراتة وتعارض الاتفاق السياسي.

وكانت مجموعات مسلحة تابعة لحكومة الوفاق تمكنت في منتصف مارس الماضي من طرد #حكومة_الغويل من مقرها بفندق ريسكوس وإجبار مسلحيها على الانسحاب إلى مقار عسكرية جنوب وشرق العاصمة.