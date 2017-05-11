خفر السواحل الليبي يعيد 500 مهاجر من المتوسط لطرابلس

اعترض #خفر_السواحل_الليبي طريق قرابة 500 #مهاجر كانوا مكدسين في قارب خشبي وأعادهم إلى #طرابلس أمس الأربعاء (10 مايو أيار) بعد تحذير سفينة كانت تستعد لنقلهم إلى #أوروبا.

وأظهرت لقطات صورتها منظمة (سي ووتش) غير الحكومية سفينة لخفر السواحل الليبي وهي تقترب لتصبح على بعد أمتار من سفينة تابعة للمنظمة أثناء إسراعها للحاق بالمهاجرين.

وقال روبن نوجباور وهو متحدث باسم #سي_ووتش إن المنظمة تلقت تعليمات من مركز المراقبة التابع لخفر السواحل الإيطالي في #روما بأن خفر السواحل الليبي سيتولى القيادة في مسرح الأحداث وأن سفينة المنظمة توقفت في انتظار تعليمات أخرى.

وأضاف أن خفر السواحل الليبي قام بمناورة شديدة الخطورة وكاد يصدم سفينة المنظمة ويعرض طاقمها للخطر.