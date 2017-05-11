ليبيا.. طريق الهجرة تمر بالعبودية

في طريقهم إلى أوروبا يتعرض المهاجرون غير الشرعيين داخل الأراضي الليبية إلى أشكال مختلفة من الاستغلال والانتهاكات تصل حد #العبودية، فبعض العصابات والجماعات المسلحة في ليبيا باتت تستخدمهم للقيام بأعمال غير مشروعة أو أعمال شاقة من أجل تحقيق مكاسب مادية.

وتعد مدينة سبها التي تضم أكبر تجمّع من المهاجرين غير الشرعيين من أكثر المدن الليبية التي يعيش فيها المهاجرون أوضاعاً صعبة ومأساوية، ويتعرضون فيها إلى الاستغلال والتعذيب سواء من قبل المهربين أو المتاجرين بالبشر أو العصابات المنظمة والجماعات المسلحة.

في هذا السياق أكد مصدر أمني من المدينة لـ"العربية.نت" أن "وجود مجموعات مسلحة تستخدم المهاجرين غير الشرعيين في القيام بأعمال سرقة أو اختطاف الأفراد من أجل طلب الفدية من أهاليهم وكذلك يتم تكليفهم بتوزيع وترويج #المخدرات داخل المدينة، ومن لا يستجيب لهذه الأوامر يكون عرضة للضرب والتعذيب والاحتجاز وكذلك لمعاملة قاسية وإهانة".

وقال إن "هناك بعض الأشخاص والعصابات التي أصبحت تستغل #الأطفال والنساء خاصة في التسول من خلال توزيعهم في الشوارع ويقومون آخر النهار بأخذ ما قاموا بجمعه من أموال طيلة النهار مقابل توفير الأكل والمأوى لهم"، مضيفاً أن "أهالي المدينة أصبح يقلقهم تواجد #المهاجرين بعد ارتفاع نسب الجريمة وتورطهم فيها".

واعتبر "من الصعب إيجاد حل لهذه الظواهر في الوقت الحالي بسبب غياب الدولة وعجز عناصر الأمن المتواجدين بالمدينة على التعامل معها في ظل الفوضى الأمنية واختلاط السكان المحليين بالمهاجرين الأفارقة، وهو ما يجعل من هذه المشاهد تتكرر وتنتشر وتتكاثر".

وما زالت ليبيا ذات الحدود المفتوحة وغير المراقبة، تشهد توافد آلاف المهاجرين الأفارقة الحالمين بالهجرة إلى #أوروبا، إلا أن الغالبية منهم لا يحالفهم الحظ في الوصول إلى السواحل الليبية، فيجبرون على البقاء داخل أراضيها ليجدوا أنفسهم وجهاً لوجه مع أوضاع صعبة تجتمع فيها الظروف المعيشية القاسية مع الانتهاكات والاعتداءات.