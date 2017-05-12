يهود تونس يبدؤون طقوسهم الدينية السنوية

بدأ آلاف اليهود صباح الجمعة أداء طقوس دينية، بمعبد الغريبة في جزيرة جربة التونسية، هذا الموعد الديني السنوي يحظى بأهمية كبيرة لدى #اليهود التونسيين والأجانب، وبات يجلب اهتمام المسلمين التونسيين أيضاً.

على مدى 3 أيام يؤدي اليهود طقوس وعبادات واحد من أهم احتفالاتهم الدينية لديهم في أهم معبد يهودي يقع في شمال #إفريقيا، وترقد فيه، بحسب اعتقادهم، واحدة من أقدم نسخ #التوراة في تونس، ويفتتح اليهود طقسهم باحتفال ديني مصغّر بـ"مير" أحد الكهنة اليهود، الذي له شأن منذ مئات السنين في الحفاظ على تعاليم الديانة، يقع خلاله قراءة ثلاثة كتب يهودية مقدّسة هي التلمود والتوراة والتلّيم.

وفي اليوم الثاني يؤدي اليهود صلاتهم ويواصلون قراءة كتاب التوراة، كما يقومون بكتابة أمنياتهم الشخصية على قشور البيض، ويضعونها في جوف مغارة صغيرة تقع في الغرفة الداخلية الصغيرة للكنيس، وبحسب الأسطورة، فإن كل الأماني التي يدونها الزوار على البيض الذي يضعونه في مغارة الكنيس تتحقق.

وخلال الصلاة، يقع الفصل بين النساء والرجال، كما يشترط وضع غطاء على الرأس سواء بالنسبة للرجال أو النساء وارتداء لباس محتشم.

وفي مساء نفس اليوم، يخرج اليهود من المعبد خروجاً جماعياً ويقومون بدفع عربة صغيرة مزينة فوقها مصباح كبير مصنوع من الفضة ويطوفون بها في الحيّ المجاور له، وسط أهازيج وأناشيد، قبل العودة بها.

ويسمى اليوم الاختتامي يوم "الربّ شمعون"، وهو أحد كبار الكهنة اليهود يلجؤون إليه من أجل طلب البركة والدعوة لهم عند الله بالمغفرة، وتقام عليه الصلاة وتشعل الشموع، وفي المساء تقام احتفالات بالموسيقى التونسية التقليدية تجمع أثناءها التبرّعات المالية للمعبد، ثم يقع توزيع نبيذ البوخا (مشروب يصنعه يهود #تونس من التين) على الزائرين ويعتقدون أن فيه شفاء وبركة.