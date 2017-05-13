الجيش الجزائري يقضي على 5 إرهابيين

أعلنت وزارة #الدفاع_الجزائرية، الجمعة، أن قوات الجيش تمكنت من القضاء على خمسة #إرهابيين في #عين_الدفلى التي تقع على بعد 150 كلم جنوب غرب العاصمة الجزائر، وفق بيان بثه التلفزيون العام.

وأوضح البيان أنه "في إطار مكافحة #الإرهاب قضت مفرزة للجيش الشعبي الوطني على خمسة إرهابيين واسترجعت خمسة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف بمنطقة العبادية بولاية عين الدفلى".

ولفت إلى أن الجيش يواصل #عملية_عسكرية في هذه المنطقة الجبلية التي تشهد نشاطاً لعناصر #تنظيم_القاعدة في بلاد المغرب، الذي سبق أن تبنى قتل 11 جندياً في صيف 2015.

كما أشار البيان إلى أن هذه العملية "تأتي بعد يومين من القضاء على إرهابي خطير بالميلية، ولاية جيجل (شرق) لتؤكد جهود قوات الجيش في تعقب والبحث عن بقايا الفلول الإرهابية والقضاء على المجرمين عبر ربوع الوطن كافة".

من جهتها، ذكرت مجلة "الجيش"، التي تصدرها وزارة الدفاع في عدد أيار/مايو، أن "أفراد الجيش الوطني الشعبي تمكنوا خلال شهر إبريل (نيسان) من القضاء على سبعة إرهابيين وتوقيف 16 آخرين".