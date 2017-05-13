مقتل جندي مغربي ثانٍ من القبعات الزرق للأمم المتحدة

أعلن المغرب عن وفاة #جندي_مغربي في #إفريقيا_الوسطى، بعد إصابته خلال تبادل لإطلاق النار، فجر اليوم السبت، مع مجموعة مجهولة.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء المغربية عن مصدر مقرب من القوات المسلحة المغربية، فإن مجهولين هاجموا نقطة تفتيش لعناصر من #الجيش_المغربي، أعضاء في بعثة الأمم المتحدة إلى إفريقيا الوسطى #مينوسكا.

وهذا الهجوم هو الثاني من نوعه، الذي تتعرض له عناصر من الجيش المغربي، العاملة تحت راية الأمم المتحدة، في مجال زمني لا يتجاوز أسبوعا واحدا.

كما أنه الجندي المغربي الثاني الذي يلقى مصرعه في أقل من أسبوع، في دولة إفريقيا الوسطى.

فيما يخضع 9 جنود مغاربة، للعلاج بعد تعرضهم لهجوم مسلح من مجهولين، خلال أدائهم مهامهم ضمن #القبعات_الزرق للأمم المتحدة.