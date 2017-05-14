تونسيون يحتجون على قانون للمصالحة مع رموز بن علي

خرج آلاف التونسيين إلى الشارع الرئيسي بالعاصمة #تونس للاحتجاج على #مشروع_قانون_اقتصادي مثير للجدل يهدف للمصالحة مع مسؤولين ورجال أعمال من نظام الرئيس الأسبق #زين_العابدين_بن_علي.

ويأتي الاحتجاج بينما تواجه الحكومة ضغوطاً قوية وموجة #احتجاجات في مناطق #تطاوين و #قبلي جنوب البلاد، للمطالبة بفرص عمل ونصيب من الثروات الطبيعية من #النفط و #الغاز.

وبدأ #البرلمان_التونسي نهاية الشهر الماضي، مناقشة مشروع قانون للمصالحة في قضايا اقتصادية، وسط موجة رفض قوي من أحزاب ومنظمات لهذا المشروع الذي وصفته بأنه "تبييض للفساد".