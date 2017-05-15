ليبيا.. قوات حفتر تحتجز سفينتين إيطالية ويونانية

أعلنت القوات المنبثقة عن #مجلس_النواب المنعقد #شرقي_ليبيا بقيادة #خليفة_حفتر، مساء الأحد، مسؤوليتها عن #احتجاز سفينتين #إيطالية و #يونانية، بعد اختراقهما للمياه الإقليمية الليبية ودخولهما لمنطقة بحرية محظورة بالبلاد.

وقال النقيب في البحرية التابعة لقوات حفتر ميلاد ناجي: "احتجزنا سفينة إيطالية وأخرى يونانية، وكان ذلك فجر الأحد".

وأضاف أن "السفينتين اخترقتا المنطقة المحظورة الممتدة من سواحل منطقة الحنية ورأس الستين إلى درنة ورأس الهلال شرقي البلاد".

وأشار ناجي إلى أن "قارب البحرية المكلف بمراقبة الحدود البحرية الليبية هو من اكتشف ذلك، لمنع تزويد المجموعات الإرهابية في درنة بالسلاح" حسب قوله.

وفي وقت سابق، أعلن مسؤول إدارة الصيد ببلدية "مازرا ديل فاللو" في جزيرة صقلية الإيطالية (جنوب)، جوفاني تومبيولو، عن "احتجاز مسلحين ليبيين لسفينة الصيد الإيطالية جيبلي بريمو، بعد اقتيادها ظهر الأحد، من المياه الدولية للبحر المتوسط".