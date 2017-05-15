لجنة جديدة لإعداد مشروع مصالحة وطنية في ليبيا

قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي، تشكيل لجنة لإعداد مشروع مصالحة وطنية مخولة بإجراء المشاورات على الصعيد الوطني بين الأطراف المعنية الرئيسية بالمصالحة ووضع آليتها.

القرار يسمح بتشكيل لجنة تحضيرية لإعداد مشروع مصالحة تابعة للمجلس الرئاسي بحكومة #الوفاق، تتكون من 15 عضوا يعينون وفقا لمعايير الخبرة وبمراعاة للتوازن الجغرافي والاجتماعي للبلاد.

وتتولى اللجنة كذلك إجراء المشاورات والحوار على الصعيد الوطني بين الأطراف المعنية الرئيسية بالمصالحة ووضع آلية عمل المشروع.

أما مدة عمل اللجنة حسب الإعلان فتمتد لـ 4 أشهر مع احتمال تمديدها لشهرين إضافيين.

هذا ويأتي الإعلان عن اللجنة بعد ساعات من لقاء رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز #السراج مع المبعوث الأممي لليبيا مارتن كوبلر الذي بحث خلاله سبل المضي قدما في العملية السياسية.

ووصف #كوبلر الاجتماع مع السراج بالإيجابي جدا، مشددا على الدعم الدولي القوي للعملية السياسية في #ليبيا.