تمديد "الطوارئ" في تونس شهراً إضافياً

أعلنت الرئاسة التونسية الثلاثاء التمديد شهراً إضافياً في #حالة_الطوارئ التي كانت فرضتها منذ عام ونصف العام، عقب اعتداء انتحاري قتل فيه 12 من عناصر الأمن الرئاسي.

وقال مسؤول في الرئاسة "قرّر رئيس الجمهورية الباجي قايد #السبسي، بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان)، تمديد حالة الطوارئ شهراً إضافياً ابتداء من 16 أيار/مايو 2017".

وأضاف أن هذا التمديد "اقتضاه تواصل الحرب على #الإرهاب" لافتاً إلى أن الوضع الأمني في البلاد "يشهد تحسناً ملحوظاً".

وفي 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، قتل 12 عنصراً في الأمن الرئاسي وأصيب 20 آخرون في هجوم انتحاري على حافلتهم وسط العاصمة تونس تبناه تنظيم #داعش.